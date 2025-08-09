Queretaro, Diego Reyes ile anlaştı!

Fenerbahçe forması giydikten sonra Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan Diego Reyes'in, yeni takımı belli oluyor.



Record MX'in haberine göre; Liga MX Apertura ekiplerinden Queretaro, 32 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı. Meksika temsilcisinin, transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



Meksikalı stoper, 6 yıl boyunca Tigres forması giydi fakat kulübün gelecek planları arasında yer almamasından dolayı geçtiğimiz aylarda takımdan ayrıldı.





Diego Reyes'in hem Meksika'da hem Avrupa'da hem de Meksika Milli Takımı'nda geniş bir tecrübesi bulunuyor. Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahçe ve Leganés'te forma giydi.





2012'de ise Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadronun önemli bir parçasıydı.