10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Queretaro, Diego Reyes ile anlaştı!

Meksika Liga MX ekiplerinden Queretaro FC, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş Diego Reyes ile anlaşmaya vardı. Meksika temsilcisinin, transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

09 Ağustos 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe forması giydikten sonra Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan Diego Reyes'in, yeni takımı belli oluyor.

Record MX'in haberine göre; Liga MX Apertura ekiplerinden Queretaro, 32 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı. Meksika temsilcisinin, transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Meksikalı stoper, 6 yıl boyunca Tigres forması giydi fakat kulübün gelecek planları arasında yer almamasından dolayı geçtiğimiz aylarda takımdan ayrıldı.

Diego Reyes'in hem Meksika'da hem Avrupa'da hem de Meksika Milli Takımı'nda geniş bir tecrübesi bulunuyor. Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahçe ve Leganés'te forma giydi.

2012'de ise Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadronun önemli bir parçasıydı.



TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
