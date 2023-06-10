Quaresma'dan flaş Jorge Jesus itirafı

Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi özel etkinliklerine katılmak için geldiği İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Quaresma'dan flaş Jorge Jesus itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2023 16:03
Son güncelleme 10 Haziran 2023 16:05
Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'de forma giyen ve geride bıraktığımız sezonu kulüp bulamayarak futboldan uzak geçiren Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi özel etkinliklerine katılmak için geldiği İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS İTİRAFI

Quaresma, Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.

"HALEN DENEYİMLEMEK İSTİYORUM"

TNT Sports'a konuşan Portekizli yıldız, "Brezilya Ligi halen deneyimlemek istediğim bir lig. Kültürleri tanımayı seviyorum. Brezilya futbolunu seviyorum çünkü risk almayı seviyorlar. Top sürmenin, bire bir oynamanın sevildiği bir futbol hakim. Bu da benim güçlü noktam." şeklinde konuştu.

Quaresma, Flamengo'nun yanı sıra bir başka Brezilya ekibi olan Santos'un da kendisini bir dönem istediğini belirtti.

PORTEKİZ'E DÖNMÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı Vitoria Guimaraes'e imzayı atan Ricardo Quaresma, 57 karşılaşmada şans bulurken, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 2 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı da göstermişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery