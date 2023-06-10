Quaresma'dan flaş Jorge Jesus itirafı

Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'de forma giyen ve geride bıraktığımız sezonu kulüp bulamayarak futboldan uzak geçiren Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi özel etkinliklerine katılmak için geldiği İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.Quaresma, Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.TNT Sports'a konuşan Portekizli yıldız,şeklinde konuştu.Quaresma, Flamengo'nun yanı sıra bir başka Brezilya ekibi olan Santos'un da kendisini bir dönem istediğini belirtti.Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı Vitoria Guimaraes'e imzayı atan Ricardo Quaresma, 57 karşılaşmada şans bulurken, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 2 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı da göstermişti.