Quaresma'dan flaş Jorge Jesus itirafı

Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'de forma giyen ve geride bıraktığımız sezonu kulüp bulamayarak futboldan uzak geçiren Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi özel etkinliklerine katılmak için geldiği İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.
JORGE JESUS İTİRAFI
Quaresma, Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.
"HALEN DENEYİMLEMEK İSTİYORUM"
TNT Sports'a konuşan Portekizli yıldız, "Brezilya Ligi halen deneyimlemek istediğim bir lig. Kültürleri tanımayı seviyorum. Brezilya futbolunu seviyorum çünkü risk almayı seviyorlar. Top sürmenin, bire bir oynamanın sevildiği bir futbol hakim. Bu da benim güçlü noktam." şeklinde konuştu.
Quaresma, Flamengo'nun yanı sıra bir başka Brezilya ekibi olan Santos'un da kendisini bir dönem istediğini belirtti.
PORTEKİZ'E DÖNMÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı Vitoria Guimaraes'e imzayı atan Ricardo Quaresma, 57 karşılaşmada şans bulurken, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 2 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı da göstermişti.
JORGE JESUS İTİRAFI
Quaresma, Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.
"HALEN DENEYİMLEMEK İSTİYORUM"
TNT Sports'a konuşan Portekizli yıldız, "Brezilya Ligi halen deneyimlemek istediğim bir lig. Kültürleri tanımayı seviyorum. Brezilya futbolunu seviyorum çünkü risk almayı seviyorlar. Top sürmenin, bire bir oynamanın sevildiği bir futbol hakim. Bu da benim güçlü noktam." şeklinde konuştu.
Quaresma, Flamengo'nun yanı sıra bir başka Brezilya ekibi olan Santos'un da kendisini bir dönem istediğini belirtti.
PORTEKİZ'E DÖNMÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı Vitoria Guimaraes'e imzayı atan Ricardo Quaresma, 57 karşılaşmada şans bulurken, 6 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması ile 2 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanma başarısı da göstermişti.