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Quaresma'dan Beşiktaş'a tavsiye: Antony!

Beşiktaş'ın eski efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Siyah-beyazlı ekibe transfer önerisi olarak Antony'yi tavsiye etti.

calendar 21 Haziran 2025 12:15
Fotoğraf: Imago
Quaresma'dan Beşiktaş'a tavsiye: Antony!
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Sezon öncesi kanat transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eski efsanelerinden Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir transfer önerisi geldi.

ANTONY'Yİ TAVSİYE ETTİ

Portekizli yıldız Quaresma, Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Manchester United futbolcusu Antony'yi transfer edilmesi için tavsiye etti. 

"TARAFTARLAR İÇİN UYGUN PROFİL"

Brezilyalı kanat oyuncusunun yeteneğine dikkat çeken Quaresma, "Antony, taraftarlarımızın seveceği türden hırslı ve yetenekli bir futbolcu. Kiralayabilirseniz şüphesiz çok katkı sağlar." dedi.

BETIS PERFORMANSI

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi. 

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