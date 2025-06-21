Quaresma'dan Beşiktaş'a tavsiye: Antony!

Sezon öncesi kanat transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eski efsanelerinden Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir transfer önerisi geldi.
ANTONY'Yİ TAVSİYE ETTİ
Portekizli yıldız Quaresma, Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Manchester United futbolcusu Antony'yi transfer edilmesi için tavsiye etti.
"TARAFTARLAR İÇİN UYGUN PROFİL"
Brezilyalı kanat oyuncusunun yeteneğine dikkat çeken Quaresma, "Antony, taraftarlarımızın seveceği türden hırslı ve yetenekli bir futbolcu. Kiralayabilirseniz şüphesiz çok katkı sağlar." dedi.
BETIS PERFORMANSI
Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.
ANTONY'Yİ TAVSİYE ETTİ
Portekizli yıldız Quaresma, Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Manchester United futbolcusu Antony'yi transfer edilmesi için tavsiye etti.
"TARAFTARLAR İÇİN UYGUN PROFİL"
Brezilyalı kanat oyuncusunun yeteneğine dikkat çeken Quaresma, "Antony, taraftarlarımızın seveceği türden hırslı ve yetenekli bir futbolcu. Kiralayabilirseniz şüphesiz çok katkı sağlar." dedi.
BETIS PERFORMANSI
Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.
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