Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Utrecht ile PSV karşı karşıya geldi. Galgenwaard'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Utrecht, 33. dakikada Othman Boussaid ile öne geçti. PSV, 41. dakikada Johan Bakayoko ile skoru eşitledi. Luuk de Jong, 57. dakikada PSV'yi öne geçirdi. Sander van de Streek, 60. dakikada maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından PSV, puanını 43 yaptı ve zirvedeki Feyenoord'un 6 puan uzağında kaldı. Utrecht ise puanını 34 yaptı.



PSV gelecek hafta Twente ile karşılaşacak. Utrecht ise Sparta Rotterdam'a konuk olacak.





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