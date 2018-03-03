  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..

PSV sürprize izin vermedi

PSV Eindhoven, ligin 26. haftasında konuk ettiği Utrecht'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
PSV sürprize izin vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 22:30
Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında lider PSV, sahasında Utrecht'i konuk etti. PSV baştan sona üstün oynadığı maçta Utrecht'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. PSV Eindhoven ligde oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı.

PSV'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakiakda kendi kalesine Ramon Leeuwin, 22. dakikada Luuk de Jong ve 51. dakikada Steven Bergwijn kaydetti.

Bu galibiyetin ardından PSV ligde puanını 68'e çıkarırken, Utrecht 44 puanda kalıd.

PSV gelecek hafta deplasmanda Willem ile karşılaşacak. Utrecht ise gelecek hafta sahasında Vitesse'yi konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için