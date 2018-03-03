PSV sürprize izin vermedi

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında lider PSV, sahasında Utrecht'i konuk etti. PSV baştan sona üstün oynadığı maçta Utrecht'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. PSV Eindhoven ligde oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı.PSV'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakiakda kendi kalesine Ramon Leeuwin, 22. dakikada Luuk de Jong ve 51. dakikada Steven Bergwijn kaydetti.Bu galibiyetin ardından PSV ligde puanını 68'e çıkarırken, Utrecht 44 puanda kalıd.PSV gelecek hafta deplasmanda Willem ile karşılaşacak. Utrecht ise gelecek hafta sahasında Vitesse'yi konuk edecek.