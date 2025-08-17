PSV ikide iki ile başladı

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven, Twente deplasmanına konuk oldu.



De grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan PSV, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.



PSV'nin golleri dakika 7'de Max Bruns'ün kendi kalesine attığı gol ve 54. dakikada Jerdy Schouten tarafından kaydedildi.



Bir dönem Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar ise Twente forması ile maça 63. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçlarla birlikte PSV ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltirken, Twente ise henüz ligde bir puan alamadı.



