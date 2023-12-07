Hollanda Eredivisie 15. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında konuk ettiği Heerenveen'i 2-0 mağlup etti.



PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Guus Til ve 78. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.



PSV Eindhoven aldığı bu galibiyetle 15'te 15 yaparak 45 puanla liderliğini sürdürürken, Heerenveen ise 19 puanda kaldı.



PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olurken, Heerenveen sahasında Volendam'ı konuk edecek.





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