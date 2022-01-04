PSG yeni yıla farklı galibiyetle girdi

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, deplasmande 4. Lig ekibi Vannes'a konuk oldu.



Stade de la Rabine'da oynanan maçı PSG 4-0 kazanarak tur atlamayı başardı.



Mücadelede gol perdesini 28. dakikada stoper Kimpembe açarken ilk yarı da 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda vites yükselten PSG'de 69, 71 ve 76. dakikalarda Mbappe sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve zayıf rakipleri karşısında takımının farklı galibiyetini tescillemeyi başardı.



PSG'nin bir sonraki turda rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak.





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