PSG yeni yıla farklı galibiyetle girdi

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, 4. Lig ekibi Vannes'i 4-0 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG yeni yıla farklı galibiyetle girdi
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04 Ocak 2022 01:04
Fransa Kupası Son 32 Turu'nda PSG, deplasmande 4. Lig ekibi Vannes'a konuk oldu.

Stade de la Rabine'da oynanan maçı PSG 4-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

Mücadelede gol perdesini 28. dakikada stoper Kimpembe açarken ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda vites yükselten PSG'de 69, 71 ve 76. dakikalarda Mbappe sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve zayıf rakipleri karşısında takımının farklı galibiyetini tescillemeyi başardı.

PSG'nin bir sonraki turda rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak.


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