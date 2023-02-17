PSG ve Chelsea; Neymar zirvesi

PSG'de bu sezon çok fazla eleştirilen Brezilyalı yıldız Neymar'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.



ESPN'de yer alan habere göre; PSG başkanı Nasser al Khelaifi ve Chelsea'nin ortaklarından Todd Boehly, Neymar transferi için Paris'te bir araya geldi.



Geçtiğimiz yaz PSG, yüksek maaşı ve yaşı sebebiyle oyuncuyu elinden çıkarmak istemiş ancak Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunamamıştı.



2027 yılına kadar sözleşemesi bulunan Neymar'ın yıllık kazancının 30 milyon euro olduğu belirtilirken, yıldız ismin Fransız ekibinin gözünden düştüğü ifade edildi.



Geçen sezon da oyuncunun Chelsea'ye önerildiği, kulübün ortaklarından olan Boehly'nin de olumlu yaklaşmasına rağmen somut bir adımın atılmadığı kaydedildi.





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