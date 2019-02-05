Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız takım Paris Saint Germain Futbol Kulübü, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da açtığı futbol akademisi ile 4-18 yaş arasındaki çocukların hayallerine dokundu. Marka değerini ve örnek eğitim metodolojisini tüm Türkiye'ye yaymak isteyen Paris Saint Germain Turkey ekibi, 15 farklı ilde futbol akademisi açmak için hazırlanıyor.PSG Academy Turkey, Dünya üzerinde en çok öğrenciye sahip futbol eğitimi veren akademi olmak için çalışıyor Bünyesindeki 3500 futbol eğitimi gören öğrencisiyle adını dünyada yankılar uyandırmayı hedefleyen akademi, hız kesmeden iki okulunu Antalya ve Diyarbakır'da açtı. ? Yakın zamanda Ankara ve İzmir yerleşkeleri için de hazırlıklarını sürdüren PSG ACADEMY TURKEY ekibi, kadrosunu daha da genişletmeye hazırlanıyor. Türkiye üzerinde 15 ilde açılacak olan futbol akademileri ile toplam 250 teknik direktör 200 teknik ekip çalışacak.Futbol Union partnerliği ile Türkiye'de temelleri atılan Paris Saint Germain Futbol Akademisi yıldız oyuncusunu Anadolu'da arıyor. Türkiye'de dört bir kola yayılan PSG, Türk öğrencilerini kendi futbol felsefesine göre yetiştiriyor.PSG Academy Turkey Franchisee'ı Nihat Uğurlu "Türk futbol dünyasının öz kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Futbolcu yetiştirmek, geliştirmek ve Türk futbolunun kalitesini artırmak amacıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain ile işbirliğine girdik. Türkiye, Paris Saint-Germain futbol akademisi Dünya'daki diğer 15 akademiler arasında en dikkat çeken akademi olarak kendini gösterecek. Türk futbol altyapısında tesisleşme, vizyon, finans ve insan kaynağı eksikliklerini gidermeye yönelik bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece PSG altyapısına oyuncu yetiştirmek değil aynı zamanda Türk kulüplerinin ihtiyaç duyduğu öz kaynağı geliştirmek." açıklamasını yaptı.Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil aynı zamanda kişisel gelişimini tamamlayan bireyler yetiştirmek. Türk futbol dünyasının 3 büyükleri toplam giderlerinin sadece yüzde 1,5'ini altyapı faaliyetleri için harcamakta. Finansman eksikliği beraberinde tesisleşme yetersizliği, kaliteli antrenör, beslenme uzmanı, tesis yöneticisi eksikliği yaratmakta. Kulüplerin borçları, milli takımın başarısızlıkları, genç yeteneklerin yetişmemesinin en büyük nedeni altyapı eksiklikleri. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, Avrupa standartlarında futbol antrenörü yetiştirmek, futbol eğitim metodolojisini geliştirmek ve altyapıda tüm ezberleri bozan bir yapı oluşturmak. Hedefimiz 15 şehirde toplam 3.500 öğrenciye ulaşmak. Bunun içinde 250 antrenör ile çalışacağız. 4-16 yaş gruplarını iyi tanıyan kişisel gelişim uzmanları, beslenme uzmanları ile birlikte yol alacağız. Kuracağımız ekosistem ile Türk futbol dünyasına hizmet etmiş olacağız."Head of PSG Academy Nadia Benmokhtar konuşmasında ise "İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. Burası, tarihi ve kültür açısından çok zengin bir şehir tıpkı Paris gibi. Bu, bizim birinci ortak yönümüz. Paris Saint-Germain' in Dünya'da 80 akademisi var ve birkaç aydır bu akademiler arasına Türkiye'de eklendi. Böylece, Türkiye'de Paris Saint-Germain ailesine katılmış oldu. Ailemiz 12 bin öğrenciden, 250 hocadan oluşmaktadır. Paris Saint- Germain metodolojisinde hocaların önemi çok fazla. İyi eğitim iyi hocalarla verilir. Çünkü Paris Saint- Germain sadece üzerimize giydiğimiz NIKE formadan ibaret değildir. Hocalar vasıtasıyla öğrencilerimize hem oyun felsefemizi hem de değerlerimizi öğretiyoruz. Bu yüzden Türkiye'deki öğrencilerimiz Paris'teki öğrencilerimiz ile eşdeğerdedir. Bu eğitim sayesinde Türk çocuklarımıza ciddi antrenmanlar uygulayıp gerçek bir gelişim sağlamaktayız. Amacımız, hem Türk futboluna hem Türk Milli takımına belki de Paris Saint- Germain futbol takımına oyuncu yetiştirmek." dedi.Benmokhtar sözlerine şöyle devam etti: "Akademilerimiz sadece yetenekli öğrencilere değil herkese açık bir akademidir. Herkes MBappe olamaz ama her çocuğa futbolu sevdirebiliriz. Her açtığımız ülkede doğru partneri bulmak da çok önemli ve bu konuda Futbol Union'dan daha iyisini bulamazdık. PSG metodolojisi haricinde öğrencilerimize destek olacak kişisel eğitimler de uygulanmaktadır (pedagog-dil eğitimi- beslenme uzmanı vb.) Bu şekilde hem düzgün eğitim hem de çocuklarımızın mutlu bir şekilde eğlenmelerini sağlamaktayız. Bu seyahatten sonra iki şeyden emin oldum. Birincisi, buradaki öğrenciler üst seviyede futbolcu olamasalar bile üst seviyede vatandaş olacaklar. İkincisi, PSG her zaman en iyisini ister ve Türkiye'deki en iyi partner ile beraber çalışıyoruz. Son olarak, umarım bu sene PSG Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Kim bilir belki bir gün Neymar'ın da yolu Türkiye'den geçer. Bu bahsettiğim iki konudan emin değilim ama çocuklarımızın emin ellerde olduğundan çok eminim."Tüm dünyanın gözünün İstanbul'da olacağı günde PSG'nin efsanevi ismi Miguel Pauleta, Türk öğrenciler için gelecek.PSG Kulübünü Dünya Temsilcisi olan Miguel Pauleta, konuyla ilgili olarak "10 sene önceki videoları görmek beni keyiflendirdi. Güzel goller atmıştım. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Rüştü Reçber burada. Onları tekrardan görmek benim için çok güzel oldu. Paris Saint- Germain çok özel bir takım ve bu takımın markası olmak Dünya Elçisi olmak benim adıma çok keyifli. PSG Akademisi'nin elçisi olmak çok önemli benim açımdan çünkü 13 binden fazla oyuncumuz var. Bu görev bana gerçekten değer katıyor. PSG Akademi'nin en iyi tarafı hocaları. Biz hocalara çok önem veriyoruz. Çünkü hocalar sayesinde kaliteli eğitim verebiliyoruz. Herkesin bildiği gibi Türkiye büyük bir futbol ülkesi. Çok tutkulu bir ülke. Kaliteli hocalar ve PSG'nin metodolojisi sayesinde futbol akademilerimizdeki öğrencileri belirli yerlere getirmek istiyoruz. Herkes futbolcu olmasa bile kaliteli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Açıkçası Paris Saint-Germain Türkiye Akademisi'nden çok etkilendim. Çünkü şartlar çok iyi hem eğitim açısından hem hoca kalitesi hem de tesisleşme açısından çok beğendim. Şu an Türkiye'de 300 öğrencimiz var ama bu sayıyı arttırmamız lazım. Öğrenci sayısı ve kalitesi arttıkça Türkiye'den kaliteli futbolcu çıkartma şansımız artıyor. Bizim amacımız beş on sene sonra Türkiye'den PSG formasını esasen sadece forma da değil bu değerlerini taşıyan futbolcular görmek istiyoruz. Benim bir hayalim vardı. Hayalim futbolcu olmaktı. Onu gerçekleştirdim. İkinci bir hayalim vardı. PSG forması giymek. Onu da gerçekleştirdim. Umarım Türkiye'deki sporcularımızda gerçek hayallerine ulaşır. Herkese teşekkür ederim. Futbol ülkesinde burada bulunmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Futbol Union şirketi dünyanın en değerli 10 futbol markası arasında gösterilen PSG markasının Futbol Akademisini Türkiye'ye getirdi. Akademinin 13 binden fazla öğrencisi bulunuyor ve İstanbul'daki akademi, Mayıs 2018'de kayıt almaya başlamasına karşın öğrenci sayısı şimdiden 320'ye ulaştı.PSG Akademi Türkiye futbol eğitimini İngilizce ve Fransızca veriyor. Öğrencilere, American Life Dil Okulları ile birlikte İngilizce ve Fransızca futbol terimleri eğitimi veriliyor. Aynı zamanda Beslenme Uzmanı Dr. Aydın Duygu'nun takibinde, öğrencilerin nasıl beslenmesi gerektiği aktarılıyor. Birçok profesyonel kulüpte olmayan psikolojik performans danışmanı ve spor pedagogu eğitimleri de yer alıyor.PSG Akademi Türkiye'de futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim eğitimlerine de önem veriliyor. Spor psikolojisi eğitimleri, spor pedagogu eğitimleri ile çocukların farkındalıkları arttırılıyor. Aynı zamanda çocuklar, profesyonel hakemlerle oyun kurallarını öğreniyor.