PSG, son dakikada 3 puandan oldu

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint Germain ile William Still'i yönetimindeki Reims karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken ev sahibi PSG'nin golü 51. dakikada Neymar'ın ayağından geldi. Konuk ekip Reims'e puanı getiren gol ise 90+6'da Folarin Balogun'un ayağından geldi. Paris ekibinde yıldız orta saha Marco Verratti, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla beraber en yakın takipçisi Lens'in puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını kaçıran PSG 48 puana ulaşırken, Reims 26 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında PSG deplasmanda Montpellier ile karşılaşırken, Reims evinde Lorient'i konuk edecek.





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