PSG'nin son 10 yılı hüsran oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenen PSG bu sezon da büyük hedefine ulaşamadı.



Uzun süredir dev yatırımlar yapan ve Şampiyonlar Ligi'ni kaznmaya çalışan PSG için bu sezon da hüsran oldu. İstatistiklere bakıldığında ise PSG'nin son 10 yılda sadece 1 kez final oynamayı başardığı görüldü.



İşte PSG'nin son 10 yıllık Şampiyonlar Ligi performansı:





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