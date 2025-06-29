FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain, Inter Miami ile karşı karşıya geldi. PSG, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikalarda Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (Kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.



PSG, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile turnuvaya veda etti.



PSG, çeyrek finalde, Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



