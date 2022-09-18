PSG, Lyon deplasmanından Messi - Neymar'la çıktı

Ligue 1'in 8. haftasında PSG, Lyon deplasmanından Neymar'ın asisti ve Messi'nin golüyle çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG, Lyon deplasmanından Messi - Neymar'la çıktı
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18 Eylül 2022 23:37
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, Olympique Lyon deplasmanına konuk oldu.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı PSG 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin en zor deplasmanlarından birinde PSG golü kısa sürede bulmayı başardı. 5. dakikada Neymar'ın asistinde Messi topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi ve PSG ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan PSG, topu ayağında daha fazla tutmayı başararak rakibine fazla pozisyon şansı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Öte yandan bu maçta da bir şutu direkten dönen Messi, PSG forması giydiğinden bu yana toplam 14 şutu direkten dönmüş oldu.

Bu sonuçla PSG, 8'de 7 yaparak 22 puana yükseldi. Lyon ise 13 puanda kaldı.

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