PSG ilk haftaların acısını 6-1 ile çıkardı

Fransa 1. Ligi Ligue 1'in 6. haftasında PSG ile Angers karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 6-1 kazanarak gövde gösterisiyle 3 puana uzandı.



Maçta gol perdesini yeni transferlerden Florenzi 7. dakikada kaydederken 36'da Neymar, Mbappe'nin asistiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 PSG üstünlüğüyle bitti.



48'da Neymar skoru 3-0 yaparken konuk ekip Angers Traore ile 3-1'e getirdi. 57'de Draxler'in golü ile fark yeniden 3 olurken Gueye PSG'nin skoru 5-1 yapan ismi oldu. 84. dakikada ise Mbappe'nin golüyle skor 6-1 oldu ve maçın skoru ilan edilmiş oldu.



Sezona 2 yenilgi ile başlayan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG böylelikle 12 puana yükseldi ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Angers ise 6 maçta topladığı 9 puanla orta sıralarda kaldı.



