PSG'de Kylian Mbappe umudu!

Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe takımda kalabilir.



YÖNETİM İYİMSER



Fransız basınında yer alan habere göre; adı sık sık Real Madrid'le anılan genç yıldızın, PSG'de durumunda değişiklik yaşandığı aktarıldı.



Medyanın haberinde, PSG'de yönetimin Mbappe'nin takımda kalacağına dair iyimser oldukları ve anlaşmanın mümkün olduğu ifade edildi.



"HENÜZ BİR KARAR VERMEDİM"



23 yaşındaki futbolcu da, 5-1 sona eren Lorient maçı sonrası gelen "PSG'de kalman mümkün mü?" şeklinde soruya, "Elbette, neden olmasın? Henüz karar vermedim. Bir karar verseydim, bunu çekinmeden açıklarım" diye cevap vermişti.





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