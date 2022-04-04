PSG'de Kylian Mbappe umudu!

Fransız basını, Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin durumunda değişiklik yaşandığını ve genç yıldızın takımda kalma ihtimalinin güçlendiğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Kylian Mbappe umudu!
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04 Nisan 2022 15:56
Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe takımda kalabilir.

YÖNETİM İYİMSER

Fransız basınında yer alan habere göre; adı sık sık Real Madrid'le anılan genç yıldızın, PSG'de durumunda değişiklik yaşandığı aktarıldı.

Medyanın haberinde, PSG'de yönetimin Mbappe'nin takımda kalacağına dair iyimser oldukları ve anlaşmanın mümkün olduğu ifade edildi.

"HENÜZ BİR KARAR VERMEDİM"

23 yaşındaki futbolcu da, 5-1 sona eren Lorient maçı sonrası gelen "PSG'de kalman mümkün mü?" şeklinde soruya, "Elbette, neden olmasın? Henüz karar vermedim. Bir karar verseydim, bunu çekinmeden açıklarım" diye cevap vermişti.

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