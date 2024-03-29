Premier Lig yönetiminden ilginç bir karar!

Premier Lig yönetimi, top toplayıcı çocukların topu oyunculara geri vermesini ev sahibi takımlara avantaj sağlaması nedeniyle yasakladı. Bundan böyle oyuncular belirli alanlarda bekletilen topları kendileri alıp oyuna sokacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig yönetiminden ilginç bir karar!
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29 Mart 2024 13:33
İngiltere Premier Lig yönetimi, futbolu hızlandırmak adına ilginç bir karara imza attı. 

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig yönetimi, top toplayıcıların maçlar sırasında topu oyunculara vermesini yasakladı. 

Bu karara göre futbolcular, oyun alanının kenarındaki belirli alanlarda bekletilen topları kendileri alıp oyuna sokacak.

Bu kararın alınmasındaki en büyük etkenin top toplayıcı çocukların topu ev sahibi takımlara avantaj sağlaması ve maçın kendi takımları için nasıl gittiğine bağlı olarak kasıtlı şekilde maçı yavaşlatmaları nedeniyle olduğu belirtildi. 

Ayrıca top toplayıcı çocukların maç içindeki yeni görevlerinin de topları, topların saha kenarında konulacağı belirli alana götürmek olacağı ifade edildi. 

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