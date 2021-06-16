Premier Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi.



Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 14 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022'de sona erecek.



İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında Tottenham'a konuk olacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ise ilk hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak.



İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.



Manchester United ile Manchester City arasındaki derbi, 6 Kasım'daki 11. maç haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Everton, kasım sonundaki 14. haftada Liverpool'u konuk edecek.



Detaylı maç takviminin daha sonra açıklanacağı Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:



Brentford-Arsenal



Burnley-Brighton



Chelsea-Crystal Palace



Everton-Southampton



Leicester City-Wolverhampton



Manchester United-Leeds United



Newcastle United-West Ham United



Norwich City-Liverpool



Tottenham-Manchester City



Watford-Aston Villa



