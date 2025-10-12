12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Potada derbi heyecanı: Beşiktaş Boa - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş BOA ve Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya gelecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

12 Ekim Pazar günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu BOTAŞ'ı 83-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ise sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 80-68 mağlup etti.

