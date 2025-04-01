Potada ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinde ilk maç çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Potada ÇBK Mersin-Galatasaray yarı final serisi başlayacak
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01 Nisan 2025 15:11
Son güncelleme 01 Nisan 2025 15:12
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final serisinde ilk maç çarşamba günü oynanacak. 
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçta, hakemler Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş görev yapacak.

Çarşamba günü final serisinin ikinci maçı Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ev sahipliğinde 4 Nisan Cuma Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, gerekmesi halinde üçüncü maç da oynanacak.

 
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