Porzingis'ten Knicks taraftarlarına mesaj: "Gözünüzü açık tutun!"

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Kristaps Porzingis'in, Dallas Mavericks'e olan takasından günler sonra New York Knicks taraftarları için bir mesajı vardı.Porzingis, hesabına "Şehir bundan daha iyisini hak ediyor .... Knicks hayranları için önerim, gözünüzü açık tutmanız! Barış." şeklinde bir açıklama yazdı.Knicks başkanı Steve Mills, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan Porzingis'in, yaptıkları bir toplantı sırasında "artık grubumuzun bir parçası olmak istemediğini" söylediğini belirtmişti. Toplantı beş dakikadan kısa sürmüştü.Porzingis daha sonra hızlı bir şekilde gelecek yıllar için iki ilk tur draft hakkı, Dennis Smith Jr. ve bu sezon kontratları sona eren Wesley Matthews ve DeAndre Jordan karşılığında Dallas'a gönderilmişti.Knicks'in genel menajeri Scott Perry, Knicks yönetiminin son haftalarda Porzingis'in organizasyonun gittiği yön ile ilgili memnuniyetsizliğinden haberdar olduğunu söylemişti.