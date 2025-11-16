16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Porto'da Diogo Costa belirsizliği!

Porto, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kalecisi Diogo Costa ile sözleşme uzatmak için henüz anlaşma sağlayamadı.

calendar 16 Kasım 2025 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Porto'da kaleci Diogo Costa konusundaki belirsizlik devam ediyor.

O Jogo'da yer alan habere göre, Porto, 26 yaşındaki file bekçisine yeni bir teklif sundu ve Costa'nın temsilcisi ile kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Porto, Costa'nın 2027'de bitecek mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor. Portekiz temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sözleşmeyle birlikte takımda en fazla kazanan isimlerden biri yapmak istiyor. Porto, kulüp içerisinde Diogo Costa'nın sözleşmesinin uzatılmasına öncelik verdi.

SERBEST KALMA MADDESİ 


Porto'nun yeni sözleşmeyle birlikte, Costa'nın sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini daha düşük bir rakama revize etmeye de sıcak baktığı belirtildi.

Portekiz temsilcisi, milli aranın ardından Diogo Costa ile yeni sözleşme için yeniden masaya oturacak.

PİYASA DEĞERİ:40 MİLYON EURO

Porto ile mevcut kontratı 2027 yılına kadar devam eden Diogo Costa'nın, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

