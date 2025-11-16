Porto'da Diogo Costa belirsizliği!

SERBEST KALMA MADDESİ

PİYASA DEĞERİ:40 MİLYON EURO

Porto'da kaleci Diogo Costa konusundaki belirsizlik devam ediyor.O Jogo'da yer alan habere göre, Porto, 26 yaşındaki file bekçisine yeni bir teklif sundu ve Costa'nın temsilcisi ile kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.Porto, Costa'nın 2027'de bitecek mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor. Portekiz temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sözleşmeyle birlikte takımda en fazla kazanan isimlerden biri yapmak istiyor. Porto, kulüp içerisinde Diogo Costa'nın sözleşmesinin uzatılmasına öncelik verdi.Porto'nun yeni sözleşmeyle birlikte, Costa'nın sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini daha düşük bir rakama revize etmeye de sıcak baktığı belirtildi.Portekiz temsilcisi, milli aranın ardından Diogo Costa ile yeni sözleşme için yeniden masaya oturacak.Porto ile mevcut kontratı 2027 yılına kadar devam eden Diogo Costa'nın, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.