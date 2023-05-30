Portland Trail Blazers'ın bu yaz Mikal Bridges, Pascal Siakam veya Jaylen Brown'ı kadrosuna katma şansının yüksek olduğu iddia edildi.



Blazers muhabiri Sean Highikin'e göre Lillard önümüzdeki sezon da Trail Blazers'ta kalmaya karar verirse, yolda bazı takviyelere sahip olacak ve bu isimler Bridges, Siakam ya da Brown arasından biri olabilir:



"3. draft hakkını içeren takaslar söz konusu olduğunda Mikal Bridges, Pascal Siakam ve Jaylen Brown'ın, Blazers için üç ana hedef olduğuna katılıyorum ve bence bu oyunculardan birini içeren bir anlaşma yapılması konusunda belli bir şansları var."



Son iki sezondur playoffları kaçıran Portland ekibinin bu yaz kadroyu büyük oranda yenilemesi bekleniyor. NBA Draftı'nda 3 numara seçimine sahip olan genel menajer Joe Cronin, Lillard liderliğindeki bir çekirdeğe başka bir elit oyuncu eklemek için iyi bir konumda yer alıyor.



Yine de Temmuz'da 33 yaşına girecek olan Lillard'ın yeniden yapılanma ile ilgilenmediğine dair geçmişteki açıklamaları düşünüldüğünde, başka bir çaylağın gelişmesini bekleyecek sabrı olmayabilir.



