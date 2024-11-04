I consider Milwaukee my home. Last night, while I was at work, my home was burglarized, and many of my prized possessions were stolen. If you have any tips or info, please send them to info@bobbyportis.com. Rewards for info leading to recovery or arrests! pic.twitter.com/ORNYHxNC1c



— Bobby BP Portis (@BPortistime) November 3, 2024

Milwaukee Bucks pivotu Bobby Portis Jr., Cleveland Cavaliers'a karşı mücadele ettiği sırada Milwaukee'deki evinin soyulduğunu duyurdu.Portis Jr., Bucks ile Cavaliers'a karşı oynadığı maç sırasında evinin soyulması sebebiyle, sosyal medyada Milwaukee şehrinden yardım istedi.Bucks pivotu, X'te Bucks'a olan sevgisini ve şehirle olan ilişkisinin ne kadar derin olduğunu ayrıntılarıyla anlattığı bir videoyu paylaşımına eklerken, insanlardan kişisel eşyalarıyla ilgili aldıkları bilgileri paylaşmalarını isttedi ve ayrıca bir ödül de teklif etti.Sezona korkunç bir başlangıç yaptığımızı biliyorum, ancak dün maçtayken evime bir baskın oldu ve değerli eşyalarımın çoğunu aldılar..."Portis, Bucks'ın 1-5'lik dereceyle Doğu Konferansı'nda şaşırtıcı bir şekilde son sırada yer aldığı sezona 11.0 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla başladı.