Portis'ten yardım çağrısı: "Ben maçtayken evime hırsız girmiş!"

Milwaukee Bucks pivotu Bobby Portis Jr., Cleveland Cavaliers'a karşı mücadele ettiği sırada Milwaukee'deki evinin soyulduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portis'ten yardım çağrısı: 'Ben maçtayken evime hırsız girmiş!'
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04 Kasım 2024 12:03
Milwaukee Bucks pivotu Bobby Portis Jr., Cleveland Cavaliers'a karşı mücadele ettiği sırada Milwaukee'deki evinin soyulduğunu duyurdu.

Portis Jr., Bucks ile Cavaliers'a karşı oynadığı maç sırasında evinin soyulması sebebiyle, sosyal medyada Milwaukee şehrinden yardım istedi.

Bucks pivotu, X'te Bucks'a olan sevgisini ve şehirle olan ilişkisinin ne kadar derin olduğunu ayrıntılarıyla anlattığı bir videoyu paylaşımına eklerken, insanlardan kişisel eşyalarıyla ilgili aldıkları bilgileri paylaşmalarını isttedi ve ayrıca bir ödül de teklif etti.


"Milwaukee'yi yuvam olarak görüyorum. Dün gece işteyken evime hırsız girdi ve değerli eşyalarımın çoğu çalındı. Herhangi bir ipucu veya bilginiz varsa lütfen info@bobbyportis.com adresine gönderin. İşin sonuca bağlanmasını veya suçluların tutuklanmasını sağlayacak bilgiler için ödüller verilecek!"

Sezona korkunç bir başlangıç yaptığımızı biliyorum, ancak dün maçtayken evime bir baskın oldu ve değerli eşyalarımın çoğunu aldılar..."

Portis, Bucks'ın 1-5'lik dereceyle Doğu Konferansı'nda şaşırtıcı bir şekilde son sırada yer aldığı sezona 11.0 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla başladı.

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