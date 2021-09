Porter Jr., Denver'la kontrat görüşmelerinden oldukça memnun

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Nuggets ile yaptığı kontrat uzatması görüşmelerinden memnun kaldığını söyledi.



Porter, menajeri Mark Bartelstein ile güncellemeler hakkında her gün konuştuğunu açıkladı:



"Gitmek istediğim yönle ilgili her şey kulağa harika geliyor. Hiçbir şey kesin değil, ancak her şey şu ana dek sorunsuz ilerliyor.



Muhtemelen şu ana kadar bir şeyler çoktan halledilmiş olabilirdi ama Mark, bu işte en iyisi.



Ona 'Acele etme, işini yap. Benim acelem yok, çalışma modundayım ve bu konuda stres yapmıyorum. Bir gelişme olursa beni haberdar edersin' demiştim."



Porter, geçtiğimiz sezon Nuggets formasıyla 61 maçta ortalama 31.3 dakika sahada kalarak, 19.1 sayı, 7.3 ribaund ve 1.2 asist istatistiklerini kaydetmişti.