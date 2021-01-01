Porter Jr., Cavs'in durumunu "Modern kölelik" olarak tanımlamış!

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Porter Jr.'ın takımın soyunma odasında yaşadığı tartışma sırasında, Cavaliers genel menajeri Koby Altman'a takımın durumunu "Modern kölelik" ifadesiyle özetlediği bildirildi.



Porter'ın, James Harden'ı içeren dört takımlı takasta kadroya dahil olan Taurean Prince için soyunma dolabının taşındığını öğrendiğinde sinirlendiği bildirilmişti. Porter, bağırmaya ve yiyecek fırlatmaya başlamış, ve bu da Cavs genel menajeri Altman ile bir yüzleşmeye sebebiyet vermişti.



"KADRO DIŞI KALDIĞI İÇİN SİNİRLİYDİ"



BasketballNews.com'dan Spencer Davies, Porter'ın Altman'a öfkelendiğini ve hem kendisinin, hem takımının ve hem de ligin durumunu 'Modern kölelik' ifadesiyle özetlediğini belirtti:



"Tartışma büyük bir hızla alevlenmişti ve Porter Jr. bağırarak, Cavaliers ve ekibin ön bürosunu, 'Modern kölelik' olarak tanımlamıştı. Porter, son zamanlarda takım kendisini kadro dışında tuttuğu için hayal kırıklığına uğramıştı. Bu sezon henüz bir maçta forma giymemişti."



Durumu bilen bir kaynağın açıklamasına göre, "Porter, Koby'ye patladı ve Koby de geri çekilmedi. Nihayetinde, bence Koby'nin onu sakinleştirememesi, bardağı taşıran son damla oldu."



Kaynak ayrıca Porter'ın şu anda Cleveland Clinic Courts'a geri dönmesine izin verilmediğini de sözlerine ekledi.



