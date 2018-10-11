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Portekiz, Polonya'yı da tanımadı! Kayıp yok

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Portekiz, Polonya'yı da tanımadı! Kayıp yok
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11 Ekim 2018 23:38
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. haftada Polonya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Polonya, 31. dakikada Andre Silva'nın golüne engel olmadı ve skora denge geldi.

Portekiz, Kamil Glik'in 42. dakikada kendi kalesine attığı golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Portekiz 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 77. dakikada Polonya'dan Jakub Blaszczykowski söyledi ve Portekiz deplasmanda Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Polonya ise 1 puanda kaldı.

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