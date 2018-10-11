UEFA Uluslar Ligi'nde 2. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 18. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Polonya, 31. dakikada Andre Silva'nın golüne engel olmadı ve skora denge geldi.Portekiz, Kamil Glik'in 42. dakikada kendi kalesine attığı golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.Portekiz 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 77. dakikada Polonya'dan Jakub Blaszczykowski söyledi ve Portekiz deplasmanda Polonya'yı 3-2 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Portekiz 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Polonya ise 1 puanda kaldı.