Portekiz'den Al Musrati'ye övgü, Gedson'a mesaj

Al Musrati'nin son dakika golüyle Beşiktaş'a kupayı kazandırması Portekiz'de yankı uyandırırken, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Gomes ise Gedson Fernandes'i özel olarak tebrik ederek, kendilerini gururlandırdığı övgüsünde bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Portekiz'den Al Musrati'ye övgü, Gedson'a mesaj
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25 Mayıs 2024 12:18
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 12:19
Beşiktaş'ın Braga'dan kadrosuna kattığı Al Musrati, yeni takımında en parlak performansına Türkiye Kupası finalinde imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son dakikada attığı golle siyah-beyazlıların galibiyetinde başrolü oynayan Libyalı futbolcu, adeta kupayı getiren isim oldu.

28 yaşındaki futbolcunun parlak gecesi, bir önceki durağı olan Portekiz'de ses getirdi. Ojogo gazetesindeki haberde 'Al Musrati elinden geleni yaptı ve Beşiktaş'a 90+4'te kupayı kazandırdı. Braga'nın eski oyuncusu ceza sahası dışından çektiği şutla galibiyet golünü attı' ifadeleri kullanıldı.

Desporto ao Minuto'da haber başlığı olarak 'Gedsonlu Beşiktaş, Al Musrati'nin 'bomba'sıyla kupa şampiyonu oldu' diye yazıldı. Haberde şu satırlara yer verildi: 'Sezonun beklenildiği gibi gitmediği ve teknik direktörlüğünü bir ara Fernando Santos'un üstlendiği Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak 'teselli' ödülüne layık görüldü. Musrati, saha dışından güzel bir şutla 'kahramanın pelerinini' giydi.'

Abola gazetesinde 'Al Musrati'nin uzatma dakikalarındaki golü Beşiktaş'a Türkiye Kupası kazandırdı. Artık maçın uzatmalara kalacağının düşünüldüğü anlarda eski Braga oyuncusunun şutu, Atatürk Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarları çılgına çevirdi' değerlendirmesi yapıldı.

GEDSON FERNANDES'E ÖZEL TEBRİK

Portekiz Futbol Federasyonu, İstanbul'daki final maçına resmi internet sitesinde yer ayırdı ve gelişmeleri haberleştirdiği özel bir sayfa hazırladı. Federasyonun sayfasında haber başlığında maçta ilk 11'de forma giyen Portekizli milli futbolcuyu gördü, 'Gedson Fernandes Türkiye Kupası'nı kazandı' ifadesi kullanıldı ve şu bilgi notu paylaşıldı: "Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, kupa başarısından dolayı Gedson Fernandes'i tebrik etti"

Federasyon başkanı Gomes, Beşiktaşlı Gedson Fernandes için yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi: "Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kazanan Gedson Fernandes'e sıcak tebriklerimi iletiyorum. Müthiş bir özgeçmişe sahip oyuncu, çalışma kapasitesi, yeteneği ve tutkusuna dayanarak mükemmel bir kariyer inşa etti. Adanmışlığı ve kişiliğiyle görev yaptığı tüm kulüplerin taraftarlarının saygısını kazandı. Türkiye Kupası'nı kazanmak hem kendisini hem de tüm Portekiz futbolunu onurlandırdı.Tebrikler ve teşekkürler!"

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