Fenerbahçe, Konyaspor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı Kayserispor maçını net bir skorla kazanırken, bu galibiyet Portekiz'de de geniş yer buldu.Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı vemanşetiyle haberi duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.Sarı-Lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı. Öte yandan Jesus yönetiminde her maç farklı bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, baskılı ve göze hoş gelen futboluyla da spor kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.Yeni transferlerin kısa sürede uyum sağlaması Sarı-Lacivertliler adına artı olarak göze çarparken, yerli rotasyonunda forma giyen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın, Serdar Aziz'in kadroya girmesiyle yedeğe çekileceği de konuşulmaya başlandı.İtalyan basını, Çizme ekibi Cagliari'den sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atan Joao Pedro'ya övgüler dizdi. Çizme basını, Joao Pedro'nun Spor Toto Süper Lig'e harika bir giriş yaptığının altını çizdi.