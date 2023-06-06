Plaj voleybolunda millilerin Milletler Kupası mücadelesi başladı

Merve Nezir-Aslı Tecimer ve Merve Çelebi-Esra Betül Çetin ikililerinden oluşan Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Milletler Kupası'nda sahaya çıktı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in ev sahipliğinde Lillesand'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçlarına çıktı.



İlk kez organizasyona katılan milli takımda Merve Nezir-Aslı Tecimer ikilisi, Laura Ludwig-Louisa Lippmann (Almanya) ekibine 21-17 ve 21-8'lik setlerle 2-0 yenildi.



Merve Çelebi ile Esra Betül Çetin de Svenja Müller-Cinja Tillmann (Almanya) ikilisine 21-4 ve 21-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar yarın Norveçli rakipleriyle karşılaşacak.



Milletler Kupası'nda grup etabı 8 Haziran'da sona erecek. Grubunu ilk sırada tamamlayan ülkeler, final etabına yükselecek.



Milliler, grubunu ilk sırada tamamlayamaması halinde ise tarih ve yerleri daha sonra belli olacak 2. tur eleme karşılaşmalarında final etabına yükselebilmek için mücadele edecek.





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