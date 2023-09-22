Plaj futbolu A Milli Takımı mağlup

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde üçüncü maçında Romanya'ya 4-3 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golleri İsmail Turhan, Ferhat Gülbağ ve Semih Türkmen'den geldi.



Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Polonya ile karşı karşıya gelecek.



