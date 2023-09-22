Plaj futbolu A Milli Takımı mağlup

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde üçüncü maçında Romanya'ya 4-3 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golleri İsmail Turhan, Ferhat Gülbağ ve Semih Türkmen'den geldi.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golleri İsmail Turhan, Ferhat Gülbağ ve Semih Türkmen'den geldi.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için Polonya ile karşı karşıya gelecek.