Pist Şampiyonaları Türkiye'de düzenlendi

Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlendi.

calendar 06 Ekim 2025 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Pist Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası, İstanbul Park'ta düzenlenirken, Türkiye takımlar sıralamasında çifte birincilik kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyon tarafından organize edilen şampiyonalarda 141 sporcu start aldı.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda cumartesi günü yapılan yarışlarda Türkiye adına yarışan sporcular SBK sınıfında Asrın Rodi Pak, STK600'de Furkan Eryılmaz, SSP300'de Yağız Alp Coşkun, F1000'de Harun Akgün birinci olarak kürsünün zirvesine çıkarken, SSP600'de Pascota Ionel (Romanya), F600'de Danila Andrei (Romanya), STK1000 kategorisinde Dimitar Mitov (Bulgaristan) ve CF Moto'da Antonis Venturas (Yunanistan) birinci oldu.


Binlerce seyircinin takip ettiği şampiyonanın ikinci gününde ise STK600'de Türkiye'den Furkan Eryılmaz, SSP300'de Oğuz Taşhan ve F1000'de Harun Akgün birinci olurken, SBK sınıfında Dimitris Karawstas (Yunanistan), SSP600'de Pascota Ionel (Romanya), F600'de Antonio Nikolov (Bulgaristan), STK1000'de Dimitar Mitov (Bulgaristan) ve CF Moto'da Antonis Venturas (Yunanistan) ödül kürsüsünün ilk basamağında yer aldı.

Türkiye, organizasyonu takımlar sıralamasında ise çifte birincilik ile tamamladı.

Bu arada Türkiye Pist Şampiyonası'nın 3 ve 4. ayağında dereceye girenler de belli oldu.

