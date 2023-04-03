Pirlo'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Andrea Pirlo, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pirlo'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
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03 Nisan 2023 23:33
Fatih Karagümrük teknik direktörü Andera Pirlo, İstanbulspor galibiyeti sonrası haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 11 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

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