Pippen: "Giannis, Bucks'ı şampiyonluğa taşımaya hazır değil!"

NBA efsanesi Scottie Pippen, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'ı bu sezon bir şampiyonluğa "taşıyamayacağını" söyledi.



FanSided'dan Mark Carman ile Da Windy City Podcast'de Pippen, Antetokounmpo'nun dış şutunun eksikliğinin, playofflar başladığında kendisine ve Bucks'a zarar vereceğini belirtti.



Pippen, Giannis'in bu yıl Bucks ile bir şampiyonluk kazanmak için gereken şeylere sahip olup olmadığı sorulduğunda, şu ifadeleri kullandı:



"Hayır, henüz değil, sanmıyorum. Ama onu bir süredir izlemedim ve duyduğum kadarıyla, şutuna çalışıyormuş. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bıraktıkları nokta açısından, o noktaya henüz ulaşmadığını düşünüyorum. Bir şampiyonluk kazanma, NBA Finalleri'nde oynama, son saniyelerde büyük şutlar sokma ve bu şutları büyük bir özgüvenle kullanma konusunda, onun bunun için henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bazı büyük adımlar attığını biliyorum."



"Hala oyundaki en iyi oyunculardan biri, ancak dış alan oyunu açısından, takımını bir şampiyonluğa taşımaya hazır değil."



Antetokounmpo, 2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, üçlük çizgisi gerisinden sadece %30.6 isabetle oynuyordu. Playofflarda zemin nispeten küçüldüğünden ve oyun yavaşladığından ötürü, Pippen, Giannis'in normal sezonda olduğu gibi rakiplere hükmedebileceğini düşünmüyor. Takımlar boyalı alanda Milwaukee'ye karşı kalabalıklaşabilir ve Antetokounmpo'yu, dış alandan oynamaya zorlayabilir.



Bucks, iki sezon üst üste olmak üzere NBA'de en iyi dereceye sahip ve Giannis de arka arkaya ikinci MVP ödülünü kazanma konusunda emin adımlarla ilerliyor.



