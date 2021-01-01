Pippen: "En büyük başarım, 1992'deki altın madalya!"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, en büyük başarısının 1992'deki Dream Team ile kazandığı altın madalya olduğunu söyledi.



Basketbol dalında çok sayıda Olimpiyat altın madalyası kazanmış olan ABD Milli Takımı, uluslararası sahnede uzun süre bu sporun en dominant ekibi olmuştu.



Vanity Fair için yaptığı Proust anketinde Pippen, ABD kadrosu ile 1992'de kazandığı altın madalyayı "en büyük başarısı" olarak gördüğünü açıkladı:



"- En büyük başarınızı ne olarak görüyorsunuz?



Pippen: 1992'deki Dream Team'in bir üyesi olmak. Michael (Jordan), Magic (Johnson) ve Larry (Bird) gibi adamlarla ABD'yi global sahnede temsil etmek öyle özel bir şeydi ki..."



Pippen ayrıca NBA kariyerinde altı şampiyonluk yüzüğüne de sahip.



