27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Pioli'den Dzeko'ya övgü!

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, yeni transferleri Edin Dzeko hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadrolarına kattıkları tecrübeli golcü Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAYA HAZIR"

Bosnalı golcünün hazır olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Durumu iyi, geçen hafta ufak tefek problemleri vardı ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oynamaya hazır." dedi.

"HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ"

Edin Dzeko'nun oyun tarzından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Edin daha çok oyunu yönlendiren bir santrfor, derine değil ama her ikisini de yapabilecek kapasitede. Geriye gelip bağlantı kurabiliyor, diğerleri ise derinlik sağlıyor. Onunla hücumun merkezinde her şeyi biraz yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.