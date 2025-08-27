Pioli'den Dzeko'ya övgü!

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadrolarına kattıkları tecrübeli golcü Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.



"OYNAMAYA HAZIR"



Bosnalı golcünün hazır olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Durumu iyi, geçen hafta ufak tefek problemleri vardı ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oynamaya hazır." dedi.



"HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ"



Edin Dzeko'nun oyun tarzından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, "Edin daha çok oyunu yönlendiren bir santrfor, derine değil ama her ikisini de yapabilecek kapasitede. Geriye gelip bağlantı kurabiliyor, diğerleri ise derinlik sağlıyor. Onunla hücumun merkezinde her şeyi biraz yapabiliriz." ifadelerini kullandı.