Pınar Karşıyaka'dan iyi prova

Sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka'dan iyi prova
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05 Eylül 2022 15:31
Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.

Yeşil-kırmızılı ekip, Belgrad'daki ilk sınavda FMP Belgrad'ı 80-73 yenerken, uzatma oynanmayan ikinci maçta Mega Leks'le 82-82 berabere kaldı. İzmir ekibi evinde 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la özel maçlar oynayıp, 13-17 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Karşıyaka, özel maç programını 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Pınar Cup'la tamamlayacak.
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