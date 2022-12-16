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Pınar Karşıyaka 4'te 4 için sahada

Pınar Karşıyaka, cumartesi günü güçlü rakiplerinden Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka 4'te 4 için sahada
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16 Aralık 2022 12:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma gelen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü güçlü rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki ekip de 9 maçta 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, ligdeki çıkışını Darüşşafaka önünde de sürdürerek hafta içinde 21 Aralık Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında çıkacağı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçı öncesi moral tazelemeye çalışacak.

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