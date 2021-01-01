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Phoenix Suns, emin adımlarla finale!

Phoenix Suns, son saniye basketiyle NBA Batı Konferansı finalinde 2-0 öne geçti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı 104-103 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Suns'ın Clippers'ı ağırladığı Batı Konferansı final serisi 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta Jae Crowder, rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. Crowder'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan Deandre Ayton, Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan Cameron Payne, kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı Ayton 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Devin Booker ise 20 sayı, 5 asist üretti.

Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta Paul George 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Reggie Jackson 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

 

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