PFDK, Jorge Jesus'a 1 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verilen cezayı açıkladı.Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç sahalara giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası verirken, Portekizli teknik direktöre Sevilla maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar sebebiyle ise 104 bin TL ceza verildi.Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının başında yer alamayacak.