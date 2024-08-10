PFDK, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun cezasını kaldı

PFDK, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun cezasını kaldı
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10 Ağustos 2024 01:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.

Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.

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