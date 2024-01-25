PFDK'den Jehezkel ve Karzev'e 8 maç men!

PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi.



İŞTE O AÇIKLAMA



BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 14.01.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sporcusunun atmış olduğu gol sonrasında ideolojik propagandada bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL'in, ideolojik propagandada bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, sporcusunun ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



RAMS BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EDEN KARZEV'in, ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



NE OLMUŞTU?



Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti. Jehezkel daha sonra Antalyaspor'dan ayrıldı ve İsrail'e döndü.



Jehezkel'den sonra sosyal medya hesabından İsrail ile ilgili paylaşım yapan Karzev de Başakşehir'den İsrail'e dönmüştü.



