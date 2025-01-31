PFDK'den Bahoken'e ceza!

PFDK, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Stephane Bahoken'e maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Bahoken'e ceza!
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31 Ocak 2025 10:24
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Kurul, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki saldırıda bulunan Kayserisporlu Stephane Bahoken'e 3 maç men cezası verdi.

Kayserispor da yaşanan olay sonrası Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."

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