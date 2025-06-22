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Petkimspor'da teknik ekip şekillendi

Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın'ın yardımcıları belli oldu. Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım, yeni sezonda Çıvgın'ın ekibinde görev yapacak.

calendar 22 Haziran 2025 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'da teknik ekip şekillendi
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yapılanmaya giden Aliağa Petkimspor'da antrenörlük görevine getirilen Özhan Çıvgın'ın yardımcıları da belli oldu.

Aliağa ekibinde Çıvgın'ın yardımcı antrenörlüklerini Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım'ın yapacağı açıklandı.

Kulüpten, "2025–2026 sezonunda başantrenörümüz Özhan Çıvgın'ın yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenecek olan Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" açıklaması yapıldı.

Petkimspor transferde Manisa Basket'ten eski oyuncusu guard Yunus Emre Sonsırma ve Büyükçekmece'den Litvanyalı uzun Marynas Sajus'u almıştı.


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