Petkimspor'da iç transfer başladı

Aliağa Petkimspor iç transferde Yavuz Gültekin'le tekrar anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Petkimspor'da iç transfer başladı
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24 Mayıs 2024 16:33
Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off oynayarak yeni sezonda ülkemizi ilk kez Avrupa arenasında temsil etmeye hazırlanan Aliağa Petkimspor, iç transfer çalışmalarına başladı.

Antrenör Burak Gören'in sözleşmesini sezon bitmeden uzatan Petkim, iç transferde 24 yaşındaki forvet Yavuz Gültekin ile de yeniden anlaştı. Yavuz bu sezon Petkimspor'da 4.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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