Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. haftasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti.Azadi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.Batı grubunda yer alan iki takımdan Persepolis 7 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Al Nassr ise 17 puana yükselerek 3. sırada konumlandı.12 takım arasından ilk 8'de yer alanlar play-offa yükselme hakkı kazanacak.Persepolis'te forma giyen, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.36'ncı dakikada Persepolis'te Serdar Dursun, tribünleri ayağa kaldırdı. Taraftarların sessiz bir şekilde maçı takip ettiği anlarda Serdar Dursun ellerini havaya kaldırdı ve taraftarı desteğe çağırdı.

Serdar Dursun, Al Nassr maçında Persepolis taraftarlarını ayağa kaldırıyor.pic.twitter.com/57vk7bEqfC



— Sporxtv (@sporxtv) February 17, 2025



RAKİBİNİN DİKKATİNİ DAĞITTI



Karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında Al Nassr'ın kazandığı serbest vuruşta Serdar Dursun bir kez daha dikkat çekti.



Tecrübeli santrfor rakibinin dikkatini dağıtmak için ellerini havaya kaldırdı ve olduğu yerde sıçradı. Kullanılan serbest vuruşu kaleci kornere çeldi.



