Pep Guardiola: "Kimse Aralık'ta şampiyon olamaz"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Kimse Aralık'ta şampiyon olamaz'
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30 Aralık 2021 17:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Almamız gereken 54 puan daha var. ligde sadece 8-9 maç kalmadı, Liverpool'un da bir maçı eksik. Kimse Aralık ayında şampiyon olamaz." dedi.

Önlerinde zor maçların olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bizde kaybedebiliriz. Önümüzde Arsenal, Chelsea ve Southampton ile yapacağımız maçlar var. Ne olacağını bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Manchester City Premier Lig'in 20. haftası itibariyle Chelsea'nin 8 puan önünde 1 sırada bulunuyor.


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