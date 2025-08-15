Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola, Ederson'un bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıkladı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.



