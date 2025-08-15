15 Ağustos
Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Brezilyalı kaleci Ederson hakkında konuştu.

calendar 15 Ağustos 2025 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 16:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola, Ederson'un bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıkladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

