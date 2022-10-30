İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Paris Saint Germain forması giyen eski öğrencisi Lionel Messi ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.



"MESSI, TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ"



Guardiola, "İtiraf etmem gerekirse Messi'nin tahtını almaya çalışanlar için üzülüyorum. Eminim ki bu imkansız bir şey. Çünkü Messi tüm zamanların en iyisi" dedi.



"ÜÇ GÜNDE BİR YAPIYOR"



Arjantinli yıldızın çok farklı bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Guardiola, "Messi, mükemmel bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yapabilir. Hem de bunu üç günde bir yapıyor" açıklamasını yaptı.



BU SEZON MESSI KAÇ GOL ATTI?



Lionel Messi ile Pep Guardiola bilindiği üzere 4 yıl Barcelona'da birlikte çalıştı. Messi, bu sezon PSG formasıyla 16 maçta oynadı ve 11 gol 12 asistlik katkı yaptı. Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı dönem transferde adı Manchester City ile de geçmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ