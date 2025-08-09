10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Pep Guardiola'dan ayrılık mesajı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdan birçok oyuncunun ayrılması gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'dan ayrılık mesajı




Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadro planlamasıyla ilgili konuştu.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda kalabalık bir kadro ile çalışmak istemediğini söyleyen Guardiola, bir kez daha mesajını yineledi.

Guardiola, "Kadroda çok fazla futbolcu olmasını sevmiyorum. Birçok oyuncu ayrılmalı. Transfer dönemi çok hareketli ve birçok şey olacak. Ne olacağını ve ne yapacağımızı göreceğiz." dedi.

54 yaşındaki bu açıklamasının ardından İngiliz ekibinde önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

  
